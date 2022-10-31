Кто попал в этот список - читайте в материале.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые попали в список худших матерей. Им трудно справиться с детскими истериками, поэтому они предпочитают сбегать от этого.

Рыбы

Это эмоциональный знак Зодиака, который никогда ничего не терпит. Если ребенок попадет под горячую руку, то такая мама может не только голос повысить, но и более жестко наказать. Конечно, позже она осознает свою ошибку и извинится, но это не исключает повтора подобной ситуации. Поэтому астрологи поставили женщин-Рыб на первое место в этом антирейтинге.

Овен

По мнению экспертов, у женщин-Овнов есть свое видение мира, и только оно правильное. То есть по факту эти мамочки не оставляют своему наследнику права на выбор. Они решают все за них: где будет учиться, кем работать, с кем дружить. Более того, они еще и свекрови не очень хорошие, так что им еще попробуй угодить. Эти дамы всегда будут вмешиваться в жизнь своих детей.

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Рак

Раки все воспринимают слишком близко к сердцу. Часто из-за этого они впадают в депрессию, тем самым формируя у детей негативное восприятие мира. А как вы понимаете, это не лучшим образом скажется на их будущем. Эксперты советуют женщинам-Ракам научиться преодолевать препятствия, а не сдаваться в любой ситуации. Так вы сможете воспитать своих детей более приспособленными к жизни.

Напомним, на улице трех знаков Зодиака вскоре будет праздник.

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