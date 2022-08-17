Они часто всем недовольны.

Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми лучше не связываться, если не хотите портить себе настроение. Чаще всего они занудные и меланхоличные.

Козерог

Козероги всё переживают в себе. Они не нацелены на общение с людьми. Даже если вам удастся уговорить его пойти на прогулку, то будьте готовы к тому, что большую часть времени он будет молчать. Но в основном это касается мужчин. Женщины-Козероги более веселые. С ними можно и на вечеринку сходить, и книгу на пляже почитать.

Телец

Тельцы часто недовольны собой, поэтому им проще находиться в своей "ракушке". Да и окружающие их не очень радуют. А все потому, что чаще всего у них возникают разногласия с людьми по любому поводу. Тельцы достаточно конфликтные, и ссор с ними не избежать. Они пытаются угнетать людей, чтобы на их фоне выглядеть лучше.

Овен

овны не очень любят большие компании. Им проще находится в одиночестве. Если вы поедете с ними в отпуск, то знайте, что он пойдет своей дорогой, а вы своей. Например, вы захотите поехать на экскурсию, а он захочет лежать у бассейна. Отдых будет максимально неудачным и не веселым, если вы в компанию к себе возьмете Овна.

Напомним, трем знакам Зодиака сказочно повезет на этой неделе.

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