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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые просто жить не могут без сладкого. Они могут отказаться от всего, но не от булочек с корицей, шоколадных конфет и тортиков.

Телец

Тельцы обожают изысканные блюда, поэтому обычный вафельный тортик их не устроит. Конечно, они и его съедят, но для начала полакомятся чем-то более красивым и вкусным. Тем более это ценители фондю - плавящегося шоколада с кусочками фруктов и ягод. Тельцы часто обращают внимание и на декор, так как внешний вид десерта для них крайне важен.

Лев

Львы - это те еще сладкоежки, которые готовы все на свете променять ради плиточки шоколада. Казалось бы, представители этого зодиакального созвездия должны сходить с ума от мяса, но нет... На первом месте у них сладости. Воистину добрым утром они считают то, которое начинается со свеже заваренного кофе и шоколадного батончика.

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Весы

Еще один знак Зодиака, обожающий сладости - Весы. У этих людей всегда в доме есть печенье, конфеты, пироженки и тортики. Они даже представить себе не могут дня, когда не съели бы что-то очень сладкое и вкусное. К слову, они очень любят мороженое с клубничным сиропом, украшенное свежими ягодками.

Напомним, только три знака Зодиака верят в приметы.

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