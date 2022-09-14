Елена Бюн уверяет, что развиваться деоккупированные города будут под украинским флагом.

Известный таролог Елена Бюн дала предсказание по поводу дальнейшей судьбы городов, которые сейчас ВСУ смогли вернуть под состав Украины. Результатами гадания на картах она поделилась в своем YouTube-блоге.

"Нечего было со своим уставом идти в свой монастырь. Вот так карты говорят. Должен быть благоприятный исход дела для этих (деоокупированных, - ред) территорий. И на этих территориях теперь должны быть украинские законы. Карты говорят, что ВСУ наконец вышли на верную дорогу, пришло их время. Они будут и дальше стремительно двигаться вперед", - рассказала известный таролог.

Также Елена Бюн добавила, что карты пророчат городам, вышедшим из-под оккупации РФ, восстановление, отстройку и достаток. Несмотря на то, что будущее у них будет именно под украинским флагом, захватчики могут предпринимать попытки по их возвращению под свой контроль.

"Может, позже, обратите внимание. Позже, после того, как он (враг, - ред) восстановит свои силы, может опять попытаться претендовать на эти территории. На сегодняшний день это такая гидра, которой ВСУ рубают голову. Но надо уничтожить саму гидру, чтобы они больше никогда не смогла посягать на украинские территории, не приходить со своим уставом в чужой монастырь", - резюмировала Бюн.

Напомним, названы четыре знака Зодиака, которые абсолютно не умеют врать.

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