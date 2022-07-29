Им стоит поберечь себя и воздержаться от поездок.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в августе 2022 года попадут в сложную жизненную ситуацию. Кто они и что их ждет - читайте в материале УНИАН.

Рыбы

Астрологи утверждают, что трудности у Рыб появятся уже в первых числах августа. Они будут связаны с документами. Это может быть оформление каких-то бумаг, разрешений, или судебные разбирательства. Словом, придется побегать по кабинетам.

Вместе с тем Рыбы будут страдать от недостатка финансов. Возможно, будут непредвиденные траты, которые нанесут сильный удар по семейному бюджету.

Рак

Раков ждут неприятности в семье. Это будут скандалы с близкими, которые будут доходить буквально до нервных срывов. Избежать их будет сложно, так как конфликт длится уже долгое время. Он накапливался как снежный ком и сейчас навалился на плечи вас и ваших родственников. Астрологи советуют выговориться и расставить все точки над "і".

Напомним, астрологи назвали главные слабости всех знаков Зодиака: Овны - злые, Львы - мстительные.

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