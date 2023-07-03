Таких знаков Зодиака всего двое.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые могут прожить до ста лет. А все потому, что они очень много внимания уделяют не только своему физическому здоровью, но и внутреннему состоянию.

Козерог

Во-первых, среди Козерогов много спортсменов, так как они с детства приучены к дисциплине и нагрузкам. С возрастом они еще больше убеждаются в важности спорта и режима, поэтому много времени уделяют тренировкам.

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Также они заботятся о своем внутреннем состоянии. Если в молодости они гуляют так, что аж гай шумит, то в более зрелом возрасте отдают предпочтение спокойствию. Они больше сидят дома и заботятся о своих близких. Именно это и позволяет им долго жить.

Рак

Рак - это семейный знак Зодиака, для которого очень важна гармония, стабильность, тепло и уют. Как только они это получают, то становятся самыми счастливыми людьми. Они много времени проводят со своей семьей, гуляют с детьми и даже активно отдыхают.

Раки наполнены такими положительными эмоциями, которые всячески поддерживают их боевой дух. Поэтому они живут очень долго, чтобы как можно дольше наслаждаться идиллией.

Напомним, в июле близкие предадут только эти знаки Зодиака.

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