Больше всего они переживают за то, как будут выглядеть в глазах окружающих.

Астролог Влад Росс назвал три знака Зодиака, которые крайне сильно переживают о своей внешности. Ради шикарного внешнего вида они готовы пойти на что угодно и потратить баснословные деньги на улучшение и омоложение.

Росс утверждает, что Рыбы склонны тратить огромные суммы на украшения и эксклюзивную одежду. Уроженцы этого знака убеждены, что их внешность и статусность напрямую зависит от того, сколько стоит look.

Второй знак, который любит красиво выглядеть - Весы. Они из тех, кто может в первый день спустить всю свою зарплату на одежду или украшения, а потом сводить концы с концами. К слову, Весы абсолютно не умеют контролировать своих расходы, именно поэтому им постоянно на что-то не хватает.

Третий знак, представители которого очень зациклены на внешности - Девы. Они являются ярыми сторонниками процедур красоты, бьюти-уколов, не отрицают и пластические операции.

"Дева готова пойти на все ради своей внешности, прически и всего остального. Девы постоянно чистят кожу, увлекаются другими процедурами, то есть всячески следят за внешностью", - сказал Росс.

Напомним, 4 знака Зодиака, которых ждет беда этим летом.

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