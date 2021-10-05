Пять знаков Зодиака не понимают с первого раза.

Астролог назвали пять знаков Зодиака, которые периодически наступают на одни и те же грабли. Они совсем не хотят учиться на чужих ошибках, и даже на своих.

Телец

Тельцы могут наступать на одни и те же грабли тысячу раз. А вся проблема в том, что они плохо разбираются в людях. Да им это вообще и не нужно, ведь внешность для них всегда будет в приоритете. Поэтому не стоит удивляться, если в очередной раз кто-то растопчет их самолюбие и сердце.

Близнецы

Им нужны жестокие уроки судьбы, чтобы встряхнуться. Иначе они никогда не поймут, что им делать и в каком направлении двигаться. На пути к счастливой жизни они наступят на всевозможные грабли, которые не раз их очень больно ударят по лбу.

Этот знак Зодиака также попал в список "счастливчиков". Каждый раз они наступают на одни и те же грабли, но с мыслью, что в этот раз все обойдется. Но нет, не обойдется. Им стоит наконец понять, что они не самые умные и не самые хитрые, чтобы обыграть эти самые грабли в игре на выживание.

Водолей

Водолеи любят лезть туда, куда не надо. Например, они с удовольствием заводят романы с несвободными людьми. И даже если кто-то разобьет им сердце, то в следующий раз они вновь наступят на эти грабли. В целом их это даже не беспокоит.

Стрелец

Если что-то в жизни Стрельца идет не по плану, то он захочет изменить ситуацию. Но не всегда его действия будут ему в пользу. В общем, это тот еще любитель ходить по граблям.

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Автор: Диана Могилевич