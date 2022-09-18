Анна Ефремова уверена, что Украина победит в этой ужасной войне.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и России на 2023 год. По ее словам, Россия проиграет в войне, а Украина наоборот окрепнет.

"Россия столкнётся с ужасными последствиями своих злодеяний. Осталось буквально пару месяцев как шанс остановиться. Но я понимаю, что сумасшедший старикан (Владимир Путин, - УНИАН) не отступит. А народ слишком одурманен идеей ничем не подкрепленного на сегодняшний день величия. Но мое дело показать, чем все закончится. Россия проиграет эту войну", - написала Ефремова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что, если никто не услышит и не скажет "стоп", начиная с 2023 года, Россия испытает то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет.

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"Украина выстоит, и Украина в 2023 окрепнет. Контрнаступление - это только начало, оно будет наращивать свою мощь и разрастаться во все стороны", - уточнила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопрос, когда закончится война в Украине.

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