Можно ли назвать ребенка в честь себя и почему некоторые имена считаются проклятыми - узнайте в материале УНИАН.

Рождение ребенка - важное и волнующее событие в жизни семейной пары. Будущие мамы и папы хотят, чтобы их малыш был защищен от негативных событий в жизни и стал самым счастливым на свете. В этом помогает имя, несущее в себе уникальную энергетику.

УНИАН расскажет, какие имена с тяжелой судьбой бывают и почему лучше от них отказаться.

Важный момент: согласно приметам, называть ребенка в честь себя или кого-либо из родственников нельзя, иначе малыш повторит судьбу человека.

Как не надо называть девочку - варианты

УНИАН собрал 4 женских имени, которые названы эзотериками, как самые неудачные. Если вы выберете такое имя для своей дочери, готовьтесь к тому, что судьба у нее будет нелегкая.

Александра

Энергетика имени похожа на мужскую - такие барышни растут дерзкими, волевыми и агрессивными. Особенно сильно это проявляется в подростковом возрасте - характер маленькой Саши очень напоминает черты, которые присущи противоположному полу. Как правило, их судьба складывается трудно - они лишены женской легкости и изящества, а потому вынуждены "тащить на плечах" не только свои проблемы, но и чужие. Кроме того, Саши часто довольно скупы на благотворительность - они, скорее, выберут себя, чем ближнего своего, оттого любые их поступки сопровождаются внутренними мучениями.

Людмила

Такие девушки, напротив, очень привязаны к своей семье и близким - невероятно остро переживают любые жизненные потрясения. Люда готова посвятить всю себя дорогим ей людям, совершенно забывая о личных целях и желаниях. Зацикливаясь на жизни других людей и интересуясь ею больше, чем собственной, Людмила "притягивает" к себе негативные события, поэтому чаще сталкивается с горем, чем обладательницы других имен.

Вера

Маленькая Вера взрослеет быстро - к этому обязывает непростой жизненный путь. Значение имени такое же, как и звучание - "вера", "служение Богу". Так в итоге и складывается - Вера всю жизнь кому-нибудь служит и постоянно сталкивается с проблемами. Трудностей в жизни таких девушек настолько много, что если наступает период абсолютного счастья и спокойствия, то испытывать его уже не остается сил.

Тамара

Своенравие, присущее женщинам с таким именем, заставляет их постоянно вступать в конфликты. Им изменяют мужья, неспособные мириться с самостоятельностью Томы, их оставляют подруги, завидуя независимости и интеллекту, да и в целом, найти общий язык со строгой Тамарой довольно сложно. Как правило, Томы - настоящие собственники, которые не желают исправлять свой трудный характер, а в итоге остаются совершенно одни.

Какими именами нельзя называть мальчиков

Среди мужчин тоже существуют именные неудачники. Эксперты считают, что в топ-4 наиболее неблагоприятных имен попадают следующие варианты.

Роман

Греческое имя, несущее своему владельцу энергетику непостоянства. Роман постоянно находится в поиске и состоянии неудовлетворенности - работой, личной жизнью или происходящим в мире. Кроме того, Рома - человек ненадежный, поддающийся регулярным перепадам настроения, а значит, положиться на него нельзя. По этой причине мужчина с таким именем не успевает обзавестись ни друзьями, ни любимой женщиной.

Сергей

Эзотерики говорят, что у всех Сергеев есть криминальные наклонности. Конечно, реализуются они или нет - зависит от образа жизни, но наличие таких задатков уже не особенно радует. Сережи часто попадают в неприятные ситуации, у них могут быть проблемы с законом, именно они становятся зависимыми от алкоголя или наркотиков. Если не хотите испортить жизнь своему сыну - выберите для него более удачное имя.

Вадим

Как правило, Вадим - это яркий пример "маминькиного сынка". С одной стороны - безвольный и слабый мальчик, во всем потакающий обществу и неумеющий брать на себя ответственность. С другой стороны - дебошир и хулиган, который "загорается" в считанные минуты и не контролирует себя. Гиперопека и отсутствие свободы - причины, по которым Вадим так проявляет себя в жизни, поэтому если вам нравится это имя - постарайтесь взращивать самостоятельность с детства и соблюдайте границы ребенка.

Анатолий

Считается, что слабое место всех Толиков - ликеро-водочные отделы в магазинах. Мужчин с этим именем тянет туда, словно магнитом, а последствия всегда печальные. Выпивать начинают с подросткового возраста, чтобы не отличаться от сверстников, а потом эта привычка перерастает в зависимость. Твердый характер и умение думать своей головой - качества, которые помогут Анатолию избежать алкоголизма, но это получается не у всех.

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