В полнолуние 7 марта вскроется некая тайна, прогнозирует Валентина Виттрок.

Известный астролог Валентина Виттрок сделала прогноз на март 2023 года, назвав его великолепным месяцем, в котором будет много нового.

"Первые дни весны - очень фантазийный, волшебный период. У многих будут прозрения и вещие сны. Прекрасный период для огненных знаков, рождённых вначале августа, апреля и декабря. В начале марта в социуме произойдут помпезные события знаменитостей и коронованных", - отметила она.

Полнолуние 7 марта - прогноз

7 марта произойдет особенное полнолуние. Астролог прогнозирует, что вскроется некая тайна:

Видео дня

"В это время лучше не проявлять красноречие наряду с оголтелой критикой, хотя желание будет сильным. Следует помнить, что любое полнолуние - это прежде всего, критическое время, когда гравитация земли создает огромный дисбаланс в наших организмах, и любой всплеск может повлечь за собой череду негативных событий".

Также, по прогнозу Виттрок, с 7 марта ожидается реорганизация секретных ведомств: "Амнистируют политических заключённых, восстанавливают в правах диссидентов, дают возможность вернуться на родину тем, кто когда-то вынужден был ее покинуть, или "открывают" границы для свободного въезда и выезда из страны. Появление "мессий", разгул мистики и пророчеств, ухудшится эпидемиологическая обстановка. В странах тотального режима усилится нагнетание страха".

Март 2023 - роковые и другие важные даты

Оптимистично выглядят 14 и 15 марта, отметила астролог: "На фоне военных действий может быть такой же эффект, как с русским военным кораблем, который затонул благодаря точному прицелу украинского снайпера".

С 16 до 20 марта в эзотерических кругах наступают так называемые "проклятые дни". По словам Виттрок, в эти дни нежелательны браки и шумные начинания. 20 марта начнется новый этап в жизни общества, и уже 24 марта посаженные "семена", как в бизнесе, так и в теплицах дадут свои всходы.

Кроме того, Виттрок указала на то, что с 24 марта до 12 июня Плутон перейдет в знак Водолея:

"Роковое дыхание Плутона начнет чувствоваться не только в странах Водолея: Россия/Канада, и просто во всем мире… По всему миру начнут сметать диктаторские режимы, и это очень важно для тех стран, где идут войны".

Ранее астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала опасный период в марте 2023 года, когда будут вероятны новые массированные ракетные атаки РФ.