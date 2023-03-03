Речь идет о трех знаках Зодиака.

Известный астролог Валентина Виттрок назвала знаки Зодиака, представителей которых ждут сильные перемены в жизни в марте 2023 года.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Жизни рожденных под этими знаками в марте изменятся.

Знаки Зодиака, которых ждут перемены в марте - список

Много перемен и в карьере, и с друзьями в марте будет у Близнецов.

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"В начале месяца Венера с Юпитером в зоне друзей могут помочь Близнецам. И уже в конце месяца идёт активизация финансов. Приход Сатурна в Рыбы может свидетельствовать о реорганизации бизнеса или создании своего бренда", - отметила астролог.

Также Виттрок прогнозирует, что в начале месяца повышение по службе, смена работы на более лучшие условия может быть у Скорпионов: "У тех, кто на пенсии, появится интерес к собственному здоровью, уникальной терапии. транзитное солнце в Рыбах предлагает окунуться в мир творчества/грёз, любви, а также контакту с теми, кто приносит сердечную радость. Со второй половины месяца улучшатся отношения с партнерами".

Важную рокировку в жизни астролог пророчит Водолеям: "Возможно, они ее даже и не почувствуют, но серьёзные планеты меняют знаки. Если Сатурн в течении двух лет пытался ограничивать Водолеев, то Плутон просто ставит перед фактом. Транзитное Солнце в Рыбах указывает на улучшение финансовых потоков, Венера с Юпитером дарит романтическую переписку".

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым новая неделя принесет предательство и боль.

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