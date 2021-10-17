Эти мужчины являются настоящими потребителями.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые много берут от женщин, но отдавать взамен ничего не хотят. Порой отношения с ними превращаются в настоящую пытку.

Телец

Тельцы сконцентрированы только на себе и своих удовольствиях. О женщинах они думают только тогда, когда хотят кушать, надеть чистую рубашку или лечь в свежую постель. В целом их устроит, если их жена будет домохозяйкой, которая будет создавать уют дома. Но рассчитывать ей на благодарность не стоит. Максимум это ужин при свечах. О подарках, походах в развлекательные комплексы и прочее они могут забыть. На первом месте у Тельца он сам.

Рыбы

Из-за того, что они не могут самостоятельно принимать решения, им проще кому-то довериться. В отношениях с таким мужчиной будьте готовы к тому, что вам придется быть лидером, главой семьи. Принятие самых важных решений ляжет на вас. Прежде чем выходить замуж за мужчин-Рыб тысячу раз подумайте, стоит ли эта игра свеч. Нужен ли вам взрослый мужчина-сын?

Эти мужчины часто бывают женоподобными. Им нравится заниматься женскими делами. Например, ходить на маникюр, устраивать шоппинг-походы, делать шугаринг и прочее. Мужчина-Весы в отношениях часто бывает ведомым, поэтому рядом с ним должна быть женщина-полковник, которая все возьмет в свои руки. И будьте готовы к тому, что он еще и вынесет вам весь мозг, если что-то пойдет не по плану этого капризного мальчика.

Напомним, ранее астрологи назвали страхи каждого знака Зодиака в отношениях.

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Автор: Диана Могилевич