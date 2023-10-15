День сулит как позитивные, так и не очень моменты.

Эзотерики сосатвили прогноз на 16 октября по картам Таро. Какую подсказку они дали именно вам - читайте в материале.

Овен

Карты Таро предвещают вам в этот день много веселья. Вы можете встретиться с друзьями и хорошо провести время. Однако не злоупотребляйте алкоголем.

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Телец

У вас появится желание выразить свои чувства по отношению к любимому человеку. Вы захотите буквально раствориться в нем. Это время будет удачным для зачатия ребенка.

Близнецы

Вы будете ограничены в своих действиях, но это не значит, что вам ничего не удастся. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому вставайте с кровати и работайте.

Рак

Вам выпала карта "Маг", обозначающая, что звезды наделяют вас такой невероятной силой, что вы способны буквально на все. Ничего не бойтесь, вы будете на коне в этот день.

Лев

Вас ждет настоящий триумф. Однако очень важно, чтобы у вас во лбу не загорелась звезда. Примите все дары судьбы с благодарностью и уважением.

Дева

А вот Девы в этот день могут столкнуться с финансовыми трудностями. Гороскоп предупреждает вас о том, что вы можете попасться на удочку мошенников.

Весы

Вам грозят кардинальные перемены в жизни. Не все они будут благоприятными, но именно благодаря неудачам вы станете сильнее и сможете развиваться дальше.

Скорпион

Вам стоит более творчески подходит к решению насущных проблем. Карты Таро говорят, что у вас все получится, если вы не будете идти только по протоптанной дорожке.

Стрелец

Вы можете получить приятные новости. Они могут быть связаны как с вашей личной жизнью, так и с рабочими вопросами или даже с наследством. В целом этот день будет удачным для вас.

Козерог

Козерогам стоит уделить время решению семейных вопросов. Если вы наконец-то не расставите все точки в вопросах, которые не дают вашим отношениям развиваться, вы рискуете вообще их потерять.

Водолей

Судьба может поставить вас перед выбором. Вам будет сложно его сделать, потому что он будет непростым. Но без этого никак. Поэтому ннастраивайтесь морально уже сейчас!

Рыбы

Вы можете быть открытыми для новых отношений и приключений в этот день. Кроме того, у вас появляется возможность улучшить отношения, включая те, которые испортились.

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