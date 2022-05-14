Лунный посевной календарь на май учитывает самые удачные дни для работ в саду и огороде.

Май - очень "горячий" месяц для фермеров и дачников. В этот месяц на огороде и в саду всегда много работы. Май - удачный месяц для посадки огурцов, перца, капусты, моркови, капусты, фасоли, тыквы, зелени. В клумбы высаживают нарциссы, георгины, гладиолусы. Лунный календарь подскажет, какие дни считаются плодородными, а в какие фазы Луны лучше ничего не сеять.

Удачные дни для посадки разных культур

Томаты: 1-6, 10-15, 19, 24, 31 мая.

Огурцы: 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 мая.

Перец: 13-15, 17, 20, 241 мая.

Лук, чеснок, хрен: 1, 2, 4-6, 9, 28-31 мая.

Баклажаны, кабачки, тыква: 1-6, 7, 28, 30, 31 мая.

Картошка: 1, 3, 6, 7, 28-31 мая.

Морковь, свекла, горох: 6, 7, 9, 28-31 мая.

Лунный посевной календарь на май 2022

1-2 мая – посадка баклажанов, перцев, помидоров, гороха, зелени, чеснока, поздней картошки. Нельзя пересаживать растения и рыхлить почву в зоне корней. Хорошие дни для посадки яблонь, груш, облепихи, шиповника, грецкого ореха.

3-4 мая – посадка дыни и арбуза, гороха, фасоли. Борьба с вредителями и болезнями, посадка винограда, обрезка усов клубники. Не рекомендуется пересаживать растения.

5-7 мая – очень плодородные дни. Разрешены посадки и пересадки всех овощей, деревьев и цветов. Замачивание и проращивание семян, минеральные и органические удобрения, обрезка и прищипка деревьев. Не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

8-9 мая – не рекомендуются посевы и посадки большинства культур, а также поливы и проращивание семян. Можно рыхлить почву, бороться с вредителями и болезнями, проводить санитарную обрезку.

10-11 мая – посев огурцов, горького перца, опрыскивание растений от болезней, рыхление и прополка почвы. Посадка однолетних цветов и роз, высадка малины и смородины.

12-14 мая – посадка капусты, огурцов, бобовых. Можно прореживать всходы и бороться с сорняками, высаживать клубнелуковичные и многолетние цветы, декоративные кустарники, живую изгородь. Посадка плодовых и ягодных деревьев.

15-17 мая – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

18-20 мая – посадка помидоров, свеклы, сельдерея, редиса, поздней картошки. Органическая подкормка, обильные поливы, замачивание семян. Посадка земляники, многолетних цветов и кустарников. Не рекомендуется обрезка деревьев и побелка стволов.

21-22 мая – неплодородные дни. Посаженые растения дадут плохой урожай и будут часто болеть. Можно обрезать деревья и косить траву, бороться с сорняками и вредителями

23-24 мая – посадка тыквенных, бахчевых, бобовых культур. Можно сеять перец, помидоры, кабачки, сельдерей, салат. Поливы очень умеренные. Посадка любых цветов, а также смородины, малины, ежевики, плодовых деревьев. В теплую погоду можно сажать персик.

25-26 мая – не рекомендуются посевы и пересадки растений, а также обрезка, подкормка, пасынкование, полив. Можно прополоть всходы и сорняки, удобрить почву, косить газон.

27-28 мая – посадка позднего картофеля, чеснока, тыквы, баклажана, кабачков. Посев зелени, шпината, гороха, фасоли, салата, гороха. Посадка многолетних, луковичных цветов, декоративных кустарников.

29-31 мая – дни новолуния.

Вас также могут заинтересовать новости: