Лунный посевной календарь на июнь учитывает самые удачные дни для работ в саду и огороде.

Июнь - очень плодотворный месяц для огородников и садоводов. В первый летний месяц на участках высаживают клубнику, помидоры, перец, баклажаны, салат, зелень. На рост и урожайность растений сильно влияет Луна. Лунный посевной календарь на июнь подскажет удачные даты для разных посевных работ.

1-3 июня – посев мяты, щавеля, зелени, табака. Высадка рассады перцев, капусты, баклажанов. Посадка роз и многолетних цветов, ягодных кустарников, малины, ежевики, винограда, клубники. Не рекомендуется применение ядохимикатов.

4-5 июня – неплодородные и неурожайные дни. Можно вспахивать и рыхлить землю, бороться с сорняками и вредителями.

6-8 июня – посев фенхеля, горького перца, огурцов. Хорошие дни для полива, пасынкования, пикировки, ухода за кустами и кустарниками. Не рекомендуется замачивать семена.

9-10 июня – посев огурцов, цветной капусты, всех видов лука и салата, поздней картошки. Минеральная подкормка, полив, пасынкование, прищипка и формирование, рыхление. Посадка малины, винограда, плодовых деревьев.

11-12 июня – очень плодородные дни. Можно сажать и пересаживать любые культуры. Рекомендуются обильные поливы, минеральная и органическая подкормка, борьба с заболеваниями и вредителями. Не стоит обрезать ветки.

13-15 июня – полнолуние. Не рекомендуется работать с растениями.

14-16июня – посадка картошки, редиски, свеклы, чеснока. Борьба с сорняками, болезнями и вредителями, минеральные и органические подкормки. Не рекомендуется работать с корнями растений.

17-18 июня – неблагоприятные дни для посевов и посадок. Проводится прореживание всходов, прополка, сбор семян. Можно обрабатывать почву, бороться с сорняками. Не рекомендуется подкормки, внесение удобрений и поливы.

19-20 июня – можно сажать любые культуры, особенно картофель, все виды лука, зелень, горох. Посадка газона и живой изгороди, винограда, малины, клубники. Поливы и подкормки очень умеренные.

21-23 июня – неплодородные и неурожайные дни. Можно высаживать розы и декоративные кустарники, прореживать всходы и сорняки, обрезать сухие ветки. Не рекомендуется поливать, пересаживать, пикировать и пасынковать растения.

24-25 июня – посадка чеснока, сладкого перца, свеклы, тыквы, редиски. Разрешены обильные поливы, использование удобрений и ядохимикатов. Посадка многолетних и клубнелуковичных цветов, декоративных кустарников, роз, плодовых деревьев и ореха.

26-27 июня – пасынкование томатов, формирование плетей огурцов. Рыхление сухой почвы, борьба с болезнями и вредителями. Посадка газона и вьющихся цветов, земляники, винограда.

28-30 июня – дни новолуния. Не рекомендуется работать с растениями.

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