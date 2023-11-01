Лунный календарь стрижек подскажет удачные и несчастливые дни сентября для работ с волосами.

Лунные циклы влияют на состояние наших волос и общее здоровье. В разные дни лунного календаря волосы могут проявлять себя по-разному: то они будут кудрявыми и непослушными в растущую луну, то, наоборот, легко выпрямятся и долго расти в убывающую луну. Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни ноября лучше всего подходят для посещения парикмахера.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 года, учитывая фазы Луны и влияние знаков Зодиака. Этот календарь поможет вам спланировать поход к парикмахеру и получить удовольствие от стрижки.

Фазы Луны в ноябре 2023

Убывающая Луна: 1-12 ноября, 28-30 ноября.

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Растущая Луна: 14-26 ноября.

Новолуние: 13 ноября.

Полнолуние: 27 ноября.

Когда нельзя стричь волосы в ноябре

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

3 ноября - в этот день волосы станут ломкими и непослушными. Любые укладки обречены на провал. Стричься можно только в том случае, если хотите замедлить рост волос.

- в этот день волосы станут ломкими и непослушными. Любые укладки обречены на провал. Стричься можно только в том случае, если хотите замедлить рост волос. 12 ноября - из-за влияния знака Скорпиона результат стрижки и окрашивания получится очень непредсказуемым. В парикмахерскую лучше не ходить, особенно если предстоит важное событие. Также не стоит делать химическую завивку и воздействовать теплом на волосы.

- из-за влияния знака Скорпиона результат стрижки и окрашивания получится очень непредсказуемым. В парикмахерскую лучше не ходить, особенно если предстоит важное событие. Также не стоит делать химическую завивку и воздействовать теплом на волосы. 13 ноября - в этот день волосы станут очень уязвимыми и будут болезненно реагировать на любые изменения. Стрижка ухудшит здоровье волос и разочарует своим результатом. Можно заняться оздоровительными процедурами.

- в этот день волосы станут очень уязвимыми и будут болезненно реагировать на любые изменения. Стрижка ухудшит здоровье волос и разочарует своим результатом. Можно заняться оздоровительными процедурами. 17 ноября - стрижка в этот день может ухудшить здоровье волос, сделать шевелюру тонкой и уязвимой. Окрашивание волос разрешено, но только в натуральные цвета и естественными красителями (хной и басмой). Нельзя экспериментировать с укладкой.

- стрижка в этот день может ухудшить здоровье волос, сделать шевелюру тонкой и уязвимой. Окрашивание волос разрешено, но только в натуральные цвета и естественными красителями (хной и басмой). Нельзя экспериментировать с укладкой. 23 ноября - стрижка под влиянием знака Овна негативно скажется на здоровье и густоте шевелюры, а также может привести к сечению кончиков. Удачно пройдет нанесение масок, массаж головы и любые оздоровительные процедуры.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда лучше стричь волосы ноябре 2023

Когда стричь волосы по лунному календарю 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

4 ноября - под влияние знака Льва волосы станут густыми и послушными, легко перенесут любые процедуры и будут податливыми при укладке. Можно окрашивать и тонировать волосы в любые цвета, а также обесцвечивать. Стрижка в этот день полезна для здоровья.

- под влияние знака Льва волосы станут густыми и послушными, легко перенесут любые процедуры и будут податливыми при укладке. Можно окрашивать и тонировать волосы в любые цвета, а также обесцвечивать. Стрижка в этот день полезна для здоровья. 7 ноября - под влиянием знака Девы волосы будут быстрее расти. Это хорошая дата для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Укладка и выпрямление продержатся долго. Хорошо пройдет закрашивание седины и тонирование. Очень полезным будет укорачивание кончиков.

- под влиянием знака Девы волосы будут быстрее расти. Это хорошая дата для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Укладка и выпрямление продержатся долго. Хорошо пройдет закрашивание седины и тонирование. Очень полезным будет укорачивание кончиков. 14 ноября - можно стричься, если хотите быстро отрастить волосы. Остриженные волосы очень быстро отрастут. Волосы в этот день будут плохо держать завивку, зато хорошо окрасятся. Стрижка положительно повлияет на весь организм. Хороший день для экспериментов с прической.

- можно стричься, если хотите быстро отрастить волосы. Остриженные волосы очень быстро отрастут. Волосы в этот день будут плохо держать завивку, зато хорошо окрасятся. Стрижка положительно повлияет на весь организм. Хороший день для экспериментов с прической. 15 ноября - хороший день для окрашивания, особенно в рыжие и темные цвета. Стрижка улучшит материальное положение и прибавит энергии, ускорит рост волос и укрепит корни.

- хороший день для окрашивания, особенно в рыжие и темные цвета. Стрижка улучшит материальное положение и прибавит энергии, ускорит рост волос и укрепит корни. 16 ноября - день пройдет под знаком Козерога, который считается лучшим для похода в парикмахерскую. Очень удачно пройдут любые процедуры с волосами, стрижка порадует и придаст сил волосам, а любе закрашивание пройдет удачно. Можно сделать необычную и дерзкую прическу, или же классическую укладку.

- день пройдет под знаком Козерога, который считается лучшим для похода в парикмахерскую. Очень удачно пройдут любые процедуры с волосами, стрижка порадует и придаст сил волосам, а любе закрашивание пройдет удачно. Можно сделать необычную и дерзкую прическу, или же классическую укладку. 18 ноября - очень удачная дата для окрашивания, тонирования, закрашивания седины. Можно экспериментировать с цветами. Химическая завивка и выпрямление не принесут большого вреда волосам.

- очень удачная дата для окрашивания, тонирования, закрашивания седины. Можно экспериментировать с цветами. Химическая завивка и выпрямление не принесут большого вреда волосам. 20 ноября - хороший день для сложных и необычных укладок и окрашиваний. Хорошо пройдут любые окрашивания. Стрижка сделает волосы густыми и блестящими. Хороший день для создания легких изящных локонов. 25 ноября - знак Зодиака Телец положительно влияет на здоровье шевелюры. Стрижка сделает волосы блестящими и здоровыми, принесет позитивные эмоции, наполнит энергией. Оздоровительные процедуры будут ещё полезнее, чем обычно. Любое окрашивание, даже самое сложное, пройдет удачно.

- хороший день для сложных и необычных укладок и окрашиваний. Хорошо пройдут любые окрашивания. Стрижка сделает волосы густыми и блестящими. Хороший день для создания легких изящных локонов. 27 ноября - хороший день для исправления неудачной стрижки и перекрашивания в кардинально новый цвет. Стрижка ускорит рост волос и укрепит их, но сделает непослушными, поэтому выпрямлять их не рекомендуется. Можно завивать волосы, укорачивать кончики, ухаживать за челкой.

Также хорошие дни, когда стричь волосы в ноябре 2023 - это все субботы. Это лучшие дни недели для кардинального изменения образа.

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