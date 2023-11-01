Когда стричь волосы по лунному календарю 2023 / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Лунные циклы влияют на состояние наших волос и общее здоровье. В разные дни лунного календаря волосы могут проявлять себя по-разному: то они будут кудрявыми и непослушными в растущую луну, то, наоборот, легко выпрямятся и долго расти в убывающую луну. Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни ноября лучше всего подходят для посещения парикмахера.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 года, учитывая фазы Луны и влияние знаков Зодиака. Этот календарь поможет вам спланировать поход к парикмахеру и получить удовольствие от стрижки.

Фазы Луны в ноябре 2023

Убывающая Луна: 1-12 ноября, 28-30 ноября.

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Растущая Луна: 14-26 ноября.

Новолуние: 13 ноября.

Полнолуние: 27 ноября.

Когда нельзя стричь волосы в ноябре

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

  • 3 ноября - в этот день волосы станут ломкими и непослушными. Любые укладки обречены на провал. Стричься можно только в том случае, если хотите замедлить рост волос.
  • 12 ноября - из-за влияния знака Скорпиона результат стрижки и окрашивания получится очень непредсказуемым. В парикмахерскую лучше не ходить, особенно если предстоит важное событие. Также не стоит делать химическую завивку и воздействовать теплом на волосы.
  • 13 ноября - в этот день волосы станут очень уязвимыми и будут болезненно реагировать на любые изменения. Стрижка ухудшит здоровье волос и разочарует своим результатом. Можно заняться оздоровительными процедурами.
  • 17 ноября - стрижка в этот день может ухудшить здоровье волос, сделать шевелюру тонкой и уязвимой. Окрашивание волос разрешено, но только в натуральные цвета и естественными красителями (хной и басмой). Нельзя экспериментировать с укладкой.
  • 23 ноября - стрижка под влиянием знака Овна негативно скажется на здоровье и густоте шевелюры, а также может привести к сечению кончиков. Удачно пройдет нанесение масок, массаж головы и любые оздоровительные процедуры.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричься в ноябре 2023 / картинка УНИАН

Когда лучше стричь волосы ноябре 2023

Когда стричь волосы по лунному календарю 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

  • 4 ноября - под влияние знака Льва волосы станут густыми и послушными, легко перенесут любые процедуры и будут податливыми при укладке. Можно окрашивать и тонировать волосы в любые цвета, а также обесцвечивать. Стрижка в этот день полезна для здоровья.
  • 7 ноября - под влиянием знака Девы волосы будут быстрее расти. Это хорошая дата для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Укладка и выпрямление продержатся долго. Хорошо пройдет закрашивание седины и тонирование. Очень полезным будет укорачивание кончиков.
  • 14 ноября - можно стричься, если хотите быстро отрастить волосы. Остриженные волосы очень быстро отрастут. Волосы в этот день будут плохо держать завивку, зато хорошо окрасятся. Стрижка положительно повлияет на весь организм. Хороший день для экспериментов с прической.
  • 15 ноября - хороший день для окрашивания, особенно в рыжие и темные цвета. Стрижка улучшит материальное положение и прибавит энергии, ускорит рост волос и укрепит корни.
  • 16 ноября - день пройдет под знаком Козерога, который считается лучшим для похода в парикмахерскую. Очень удачно пройдут любые процедуры с волосами, стрижка порадует и придаст сил волосам, а любе закрашивание пройдет удачно. Можно сделать необычную и дерзкую прическу, или же классическую укладку.
  • 18 ноября - очень удачная дата для окрашивания, тонирования, закрашивания седины. Можно экспериментировать с цветами. Химическая завивка и выпрямление не принесут большого вреда волосам.
  • 20 ноября - хороший день для сложных и необычных укладок и окрашиваний. Хорошо пройдут любые окрашивания. Стрижка сделает волосы густыми и блестящими. Хороший день для создания легких изящных локонов.
    • 25 ноября - знак Зодиака Телец положительно влияет на здоровье шевелюры. Стрижка сделает волосы блестящими и здоровыми, принесет позитивные эмоции, наполнит энергией. Оздоровительные процедуры будут ещё полезнее, чем обычно. Любое окрашивание, даже самое сложное, пройдет удачно.
  • 27 ноября - хороший день для исправления неудачной стрижки и перекрашивания в кардинально новый цвет. Стрижка ускорит рост волос и укрепит их, но сделает непослушными, поэтому выпрямлять их не рекомендуется. Можно завивать волосы, укорачивать кончики, ухаживать за челкой.

Также хорошие дни, когда стричь волосы в ноябре 2023 - это все субботы. Это лучшие дни недели для кардинального изменения образа.

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