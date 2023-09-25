Узнайте, что этот день обещает именно вам.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 26 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что Вторник обещает именно вам-узнайте в материале.

Овен

Начало дня сложное - все складывается не так, как вы себе представляли. Нужно быстро реагировать, прилагать много сил. Не поддавайтесь эмоциям. На вечер прогноз благоприятный: не исключены приятные встречи, душевные разговоры, приятное общение.

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Телец

День будет напряженным. Нужно сосредоточиться, подумать над задачами, которые перед вами стоят. После обеда потребуют внимания личные отношения. От вас ждут помощи, постарайтесь ее оказать.

Близнецы

Трудно сохранять спокойствие, когда тебя критикуют. Но будет лучше, если вы сдержите эмоции и тактично промолчите. Вам желают добра. Проанализируйте услышанное и сделайте выводы. Вечером можно немного развеяться, погулять с близким человеком.

Рак

Будут возникать трудности, но вы все преодолеете благодаря знаниям и опыту. Энергия и силы переполняют. Возможны серьезные свершения и достижения. Хорошо складывается общение, окружающие делятся интересными идеями.

Лев

Вы энергичны и решительны, и в любых делах способны добиться успеха. Не позволяйте завистникам вывести себя из равновесия. Обидные слова и иголки пропустите мимо ушей. Вечер благоприятен для спорта и активного отдыха.

Дева

Рассеянность может помешать вам увидеть возможности. Сегодня не исключены неприятные события. Не помешает немного взбодриться. Займитесь в первой половине дня спортом или хотя бы выполните несколько несложных упражнений.

Весы

Обычный и спокойный день. Все идет по плану и достаточно размеренно. В работе помогает опыт и ясный ум. Вы можете мечтать и ставить цели на будущее. Многое из загаданного сбудется.

Скорпион

Вам светит новое сотрудничество, которое откроет ранее закрытые двери. Покажите свои умения и таланты. Занимайтесь деловыми связями. Для романтики сегодня не самый лучший день.

Стрелец

Вас ждет значительный прогресс в делах. Это удачное время для старта бизнеса. Принесут плоды деловые переговоры. Включите очарование, и люди охотно во всем будут помогать. Не исключено начало крепкой дружбы.

Козерог

Реализовать задуманное будет трудно. Будьте готовы выложиться на все 100%. Обратите внимание на здоровье. плохое самочувствие нельзя игнорировать. День больше подходит для отдыха в спокойной обстановке.

Водолей

Подходящий день для получения ответов на свои вопросы. Удачно решаются старые проблемы. Можно поставить точку в деле, которое волновало. Родные понимают вас и принимают любые решения.

Рыбы

Будет трудно справиться с мрачными мыслями, непонятной тревогой. Эмоциональный фон нестабилен. Общение с людьми дается непросто. Вам лучше побыть в одиночестве, заняться хобби или любым увлекательным делом.

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