Попробуйте догадаться, какое лакомство подобрали для Дев и Скорпионов.

Астрологи подобрали десерты, которые воплощают в себе дух того или иного знака Зодиака.

Овен - "Запеченная Аляска"

Овен - первый знак Зодиака и поэтому прирожденный изобретатель и инициатор. Овну приписывают создание технологии, позволяющей мороженому загореться.

Телец - Яблочный пирог

Тельцом управляет Венера, планета любви, красоты, плодородия, сладости, симметрии и стремления к удовольствиям. В мифологии золотые яблоки связаны с Афродитой, которая владела мистическим плодом.

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Близнецы - Фадж

Эта сладкая тянучка великолепна в небольших дозах и хорошо принимается на вечеринках. Из всех знаков зодиака Близнецы имеют самое туманное отношение к истине, рассматривая ее как абстрактную идею, а не как констатацию фактов.

Рак - Чоко Тако

Очень многими любимый Чоко Тако является подходящим калорийным талисманом для Раков, напоминая им о прежних сладостях.

Лев - Чизкейк

Чизкейк имеет свои корни, или, так сказать, корочку, в древнем мире. Приготовленный греками ранний прототип подавался первым олимпийским спортсменам и в качестве свадебного торта для элиты. Львы считают себя особенным событием и могут присоединиться к любому десерту, предназначенному для победителей и свадеб.

Дева - Зефир

Дева управляет кишечником и шестым домом здоровья. А самый первый зефир произошел от растения под названием Althaea officinalis, которое ранние цивилизации, в том числе древние греки и римляне использовали в лечебных целях для облегчения воспалений и в качестве слабительного.

Весы - Макарон

Как и сами Весы, миндальное печенье отличается высоким стилем и наполнено воздухом. И хотя о вкусовых качествах любого из них можно спорить, эстетика обоих обоснована.

Скорпион - Траурный торт

Скорпионом управляет Плутон, планета смерти и трансформации. Скорпион является своего рода пороговым знаком, обозначающим границу между жизнью и смертью, разрушением и созиданием. Похоронный пирог, который иногда напоминает песочное печенье, традиционно готовили, чтобы утолить скорбь.

Стрелец - Бананы Фостер

Этот десерт был изобретена шеф-поваром Эллой Бреннан из культового ресторана Brennan’s в Новом Орлеане. Стрельцы - прирожденные оптимисты и быстро решают проблемы. И в тот вечер, когда десерт был впервые представлен, повару было приказано приготовить что-нибудь на лету, и так родилась классика.

Козерог - Хлебный пудинг

Козерог известен тем, что добивается успеха любой ценой с минимальными эмоциональными проявлениями, и ничего не теряя в своем долгом восхождении к вершине. В качестве десерта хлебный пудинг возник из-за необходимости и нежелания выбрасывать черствый хлеб в трудные времена.

Водолей - Мороженое Dippin Dots

Водолей - знак свободомыслящего теоретика заговора, новатора, активиста, революционера и непризнанного гения, трудящегося в подвале своих родителей. Мороженное Dippin’ Dots как раз и было изобретено таким новатором в таком подвале.

Рыбы - Сладкая вата

Сладкая вата, как и рядовые Рыбы, является причудливой. Этот десерт почти на 70% состоит из воздуха, а люди Рыб - почти на 70% из поэзии, избегающего поведения, белой лжи, гелия надежды и безответной тоски.

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