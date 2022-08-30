Поставки вооружения могут быть разбиты на 2-4 месяца, прогнозирует таролог.

Украинский экстрасенс и таролог Роман Шептицкий спрогнозировал, стоит ли ожидать в октябре основных поставок вооружения от США в рамках ленд-лиза.

Свой прогноз он сделал на YouTube-канале, разложив карты.

"Оружие будет поступать определенными партиями. Сказать, что я чувствую, что в октябре все придет, я не уверен. Ситуация, возможно, будет меняться… Ленд-лиз будет, об этом уже проговорено, все документы подписаны. Но по энергии все-таки идет, что он будет поступать в октябре поэтапно. Полноценного прихода в октябре не состоится… Поставки могут быть разбиты на 2-4 месяца", – отметил Шептицкий. Відео дня:

При этом он добавил, что та военная помощь, которая поступит в Украину до конца 2022 года, будет способствовать кардинальным переменам и поможет установить мир:

"Но и до прихода ленд-лиза украинские защитники добьются очень многих успехов".

Ранее таролог Роман Шептицкий предвидел "накал страстей" в России в ближайшее время.

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