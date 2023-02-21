Денежные талисманы всегда пользовались большой популярностью. Наши предки верили, что лавровый лист поможет не только сохранить, но и преумножить доходы.

С древних времен лавровый лист ассоциировался с богатством. Эту приправу считали очень сильным талисманом, который привлекает деньги и благополучие.

УНИАН разбирался, как сделать из лаврового листа мощный магнит для денег.

Ранее мы говорили о том, как вырастить лавровый лист дома.

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Для чего в кошелек кладут лавровый лист – тайна предков

Лавровый лист поможет привлечь деньги и сохранить уже имеющийся капитал – верили наши предки. Именно из-за этого такую привычную нам "лаврушку" кладут в кошелек.

Правда, просто достать лавровый лист из упаковки и положить в кошелек не получится. Чтобы приправа стала денежным талисманом, ее нужно правильно подготовить.

Как правильно положить лавровый лист в кошелек – магический секрет

Для этого обряда необходимо взять три крупных листочка лавра. Специю нужно перетереть руками, но в этот момент важно думать только о хорошем и представлять, сколько денег у вас будет.

Перетертые лавровые листы следует завернуть в салфетку и спрятать в кошельке так, чтобы никто не смог увидеть, даже случайно.

Заговор на лавровый лист в кошелек – эти слова нужно запомнить

Чтобы усилить денежный талисман в виде лаврового листа, необходимо произнести над ним заговор. Сделать это очень просто, но важно сконцентрироваться на позитивных мыслях. Выбраем самый красивый, целый и большой лист лавра. Очень аккуратно на нем нужно написать желаемую сумму денег.

После этого наносим на "лаврушку" любимое эфирное масло. Лучше всего для этой цели выбрать масло апельсина, корицы, сандала, базилика, кедра или пачули – считается, что они привлекает деньги и богатство. Дальше специю необходимо зажать ладонями, потереть и произнести: "Тру тебя потру, в деньгах помощи прошу". Заговоренный лавровый лист кладем в кошелек так, чтобы он не попадался никому на глаза, и носим всегда с собой.

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