По словам эксперта, Крымский мост может пасть уже в ближайшее время.

Известный астролог Влад Росс составил прогноз для Крымского моста и определил, когда он будет уничтожен.

По словам астролога, Крымский мост может быть подбит уже в августе 2022 года. Это произойдет приблизительно в то же время, как и освобождение оккупированного Херсона.

"Таким образом, все символы победы Владимира Путина перестанут существовать. Акела промахнулся. Хотя даже не так… Акела обосрался. А потому Акелу можно скинуть", – сказал Росс в комментарии Главреду.

Он добавил, что вскоре война перенесется на территорию России.

"Только после этого россияне поймут, что войну нужно заканчивать, и с сентября они на коленях начнут просить Украину завершить войну. В России в ноябре будут предлагать вернуться к границам, что были до 24 февраля. Вот только Украина не согласится на это – она будет настаивать на освобождении всего юга и Донбасса", – добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог Влад Росс определил судьбу оккупированного Херсона.

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