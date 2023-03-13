Тельцы рискуют упустить редкую возможность.

Во вторник, 14 марта, Козерогов ждет благоприятный день, они смогут обогатиться. А у Овнов поводов для радости будет очень мало. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овнам

Овнов ждет неприятный день. Возможны трагедии и болезненные расставания. Помимо этого, вам нужно срочно отказаться от общения с людьми, которые тянут вас на дно.

Телец

Тельцы рискуют упустить редкую возможность. Карты Таро сулят вам шанс стать счастливыми, но вы можете все пропустить из-за своей невнимательности.

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Близнецы

Близнецам стоит принять поражение в важной битве. Однако не думайте, что на этом все закончится. Вам просто нужно взять паузу и набраться сил.

Рак

Раки будут радоваться. Проведите этот день без забот и дурных мыслей. Насладитесь отдыхом и проветрите свои мысли.

Лев

Карты Таро советуют Львам внимательно осмотреться. Вы что-то упускаете и совсем этого не замечаете. Однако в скором времени можете об этом пожалеть.

Дева

В этот день Девам не нужно спорить из-за пустяков. Не тратьте на это свое время, у вас есть другие дела, которые не терпят промедления.

Весы

Весам стоит задуматься о своей тактике. Возможно, вы играете нечестно. Это может обернуться проблемами, пришло время задуматься и прислушаться к своей совести.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам развивать свои способности. Вы себя недооцениваете, из-за чего теряете возможность стать успешнее.

Стрелец

Стрельцов ждет чувственная встреча. Возможно, вас пригласят на свидание. Также есть шанс поговорить по душам с человеком, который вам нравится.

Козерог

Козерогов ждет премия. Карты Таро сулят вам возможность разбогатеть. Принимайте все подарки от судьбы и радуйтесь тому, что ваши старания наконец-то ценят.

Водолей

У Водолеев может наступить творческий кризис. Возможно, вам стоит сделать паузу и на время перестать думать о работе и прибыли.

Рыбы

Рыбам стоит помечтать о чем-то глобальном. Вы теряете цель и не понимаете, куда движетесь. Постройте новые планы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака разобьют сердце уже скоро.

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