Первый день 2023 года принесет немало сюрпризов, но они будут не только приятными.

В воскресенье, 1 января, Козерогам стоит опасаться затаившихся врагов. А вот для Весов первый день Нового года окажется щедрым на денежные подарки. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны смогут насладиться отдыхом и насладиться праздничной атмосферой. Сходите в гости, позвоните близким и получите как можно больше приятных впечатлений.

Телец

Тельцам стоит на время отвлечься от новогоднего празднования и задуматься о своем будущем. Возможно, вы получите предложение, которое кардинально все изменит.

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Близнецы

1 января Близнецы могут оказаться в одиночестве. Если это случится, то постарайтесь обдумать, все ли вы делаете правильно. Карты Таро советуют Близнецам пересмотреть свое поведение и не отталкивать людей.

Рак

Неудачи и проблемы обойдут Раков стороной. Забудьте обо всех хлопотах и отложите все важные дела на другой день. 1 января позвольте себе расслабиться.

Лев

1 января карты Таро сулят Львам хорошие новости. Близкий человек может вас чем-то сильно обрадовать.

Дева

Девам стоит опасаться неприятностей. Вы можете с кем-то сильно поссориться и пострадать из-за своих же слов.

Весы

Карты Таро сулят Весам денежный дождь. Вас ждут сюрпризы от близких, которые впечатлят своей щедростью. Принимайте все подарки с благодарностью.

Скорпион

Скорпионам можно заняться планированием. Вы можете сконцентрироваться на своих мыслях и четко расписать весь год.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам отказаться от вредных привычек и задуматься о своем здоровье. Не стоит налегать на вредную пищу и алкоголь, есть риск обострения "спящих" заболеваний.

Козерог

Козерогов ждут обидные разочарования. Близкий друг может вонзить нож в вашу спину. Постарайтесь дистанцироваться от того, кто станет врагом. Не пытайтесь выяснять отношения, просто забудьте об этом человеке.

Водолей

1 января Водолеи будут окружены любовью и заботой. Отдайтесь романтике и не бойтесь открыть свое сердце.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам день гостеприимства. Принимайте гостей, веселитесь в шумных компаниях и не переживайте из-за пустяков.

Напомним, ранее астролог увидела разгромную победу Украины в 2023-м.

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