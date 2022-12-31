В воскресенье, 1 января, Козерогам стоит опасаться затаившихся врагов. А вот для Весов первый день Нового года окажется щедрым на денежные подарки. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.
Овен
Овны смогут насладиться отдыхом и насладиться праздничной атмосферой. Сходите в гости, позвоните близким и получите как можно больше приятных впечатлений.
Телец
Тельцам стоит на время отвлечься от новогоднего празднования и задуматься о своем будущем. Возможно, вы получите предложение, которое кардинально все изменит.
Близнецы
1 января Близнецы могут оказаться в одиночестве. Если это случится, то постарайтесь обдумать, все ли вы делаете правильно. Карты Таро советуют Близнецам пересмотреть свое поведение и не отталкивать людей.
Рак
Неудачи и проблемы обойдут Раков стороной. Забудьте обо всех хлопотах и отложите все важные дела на другой день. 1 января позвольте себе расслабиться.
Лев
1 января карты Таро сулят Львам хорошие новости. Близкий человек может вас чем-то сильно обрадовать.
Дева
Девам стоит опасаться неприятностей. Вы можете с кем-то сильно поссориться и пострадать из-за своих же слов.
Весы
Карты Таро сулят Весам денежный дождь. Вас ждут сюрпризы от близких, которые впечатлят своей щедростью. Принимайте все подарки с благодарностью.
Скорпион
Скорпионам можно заняться планированием. Вы можете сконцентрироваться на своих мыслях и четко расписать весь год.
Стрелец
Карты Таро советуют Стрельцам отказаться от вредных привычек и задуматься о своем здоровье. Не стоит налегать на вредную пищу и алкоголь, есть риск обострения "спящих" заболеваний.
Козерог
Козерогов ждут обидные разочарования. Близкий друг может вонзить нож в вашу спину. Постарайтесь дистанцироваться от того, кто станет врагом. Не пытайтесь выяснять отношения, просто забудьте об этом человеке.
Водолей
1 января Водолеи будут окружены любовью и заботой. Отдайтесь романтике и не бойтесь открыть свое сердце.
Рыбы
Карты Таро сулят Рыбам день гостеприимства. Принимайте гостей, веселитесь в шумных компаниях и не переживайте из-за пустяков.
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