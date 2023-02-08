Узнайте, что ждет представителей вашего знака Зодиака в этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 9 февраля. Звезды предупреждают, что у Овнов в этот день могут быть конфликты, а у Рыб - плохое самочувствие. Подробности читайте в нашем материале.

Овен

Овны в этот день могут почувствовать, будто их честь и достоинство задели. Будет велик соблазн поставить человека на место, но звезды призывают всеми силами избегать конфликтных ситуаций.

Телец

Сегодняшний день - отличная возможность, чтобы воплотить в жизнь планы или давние мечты. Даже если речь идет о чем-то не очень глобальном.

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Близнецы

Есть риск, что Близнецы в этот день окажутся между двух огней. Например, поссорятся два человека, которые очень им дороги, и представители данного знака будут чувствовать себя некомфортно, безуспешно пытаясь сгладить конфликт.

Рак

Слова, сказанные в адрес Раков, могут ранить их в самое сердце. Звезды советуют не принимать все очень близко и стараться поговорить с человеком, чтобы разрешить все недопонимания.

Лев

Звезды советуют смело браться за дело, до которого раньше не доходили руки. Например, если есть какие-то страхи или опасения, они будут легче всего преодолены именно 9 февраля.

Дева

Представители и представительницы этого знака Зодиака будут сосредоточены на решении семейных и бытовых проблем. Стоит набраться терпения перед трудным днем.

Весы

Если Весы давно задумывались над покупкой чего-то для себя, то 9 февраля - самое время. Косметика, новая посуда, бытовая техника, телефон или новый телевизор - любое приобретение будет полезным и прослужит долго!

Скорпион

Звезды советуют не боятся просить о помощи. Особенно, если Скорпионы действительно в этом нуждаются. Даже обычный разговор по душам может помочь решить проблемы и успокоить внутреннюю бурю.

Стрелец

В первой половине дня может произойти какое-то событие, которое испортит Стрельцам настроение. Звезды советуют не падать духом и рекомендуют попытаться на что-то отвлечься.

Козерог

Идеальный день для общения с людьми, деловых встреч, корпоративов, праздников или застолья. Также этот день подойдет для важных сделок и для того, чтобы устроиться на работу.

Водолей

В этот день Водолеям придется проявить всю свою ответственность. Не стоит пренебрегать правилами, знаниями, советами.

Рыбы

С самого утра у Рыб может быть плохое самочувствие. Звезды советуют им взять выходной и отлежаться, не утруждая себя лишними нагрузками.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в которых живет "демон".

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