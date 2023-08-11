Овнам карты сулят весьма продуктивный день.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа. Узнавайте, представителей каких знаков ждет эмоциональный подъем, а кто может нажить себе кучу проблем из-за конфликтов.

Овен

Овнам карты сулят весьма продуктивный день. Очень может быть, что представители данного знака в субботу найдут наконец-то ответы на важные вопросы.

Телец

Тельцы12 августа рискуют погрузнуть в конфликтах. Им будет очень важно избегать провокаций и споров с людьми.

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Близнецы

Близнецам, возможно, придется защищать свою точку зрения и позицию в спорах. Им советуют быть благоразумными и терпеливыми.

Рак

Ракам в субботу предвещают эмоциональный подъем. День получится весьма энергичным. Все проблемы будут решаться с наименьшими усилиями.

Лев

От Львов в этот день может временно отвернуться удача. Им понадобится больше сил для воплощения в жизнь тех или иных планов.

Дева

Девам карты Таро сулят 12 августа конфликты или недопонимание с близкими. Им рекомендуют рассматривать ситуацию с разных точек зрения, чтобы не усугубить ситуацию.

Весы

Весам 12 августа стоит проанализировать свою жизнь за последние несколько недель и провести при этом работу над ошибками. Это поможет им избавиться от многих проблем.

Скорпион

Скорпионам 12 августа хорошо было бы заняться своим духовным развитием, сосредоточиться на более высоких ценностях и расставить приоритеты на будущее.

Стрелец

Стрельцам карты сулят успех и положительные события в ближайшее время. К ним на подходе заслуженное вознаграждение за труды.

Козерог

Наступление светлой стадии в жизни намечается в Козерогов. Карты говорят, что представители данного знака смогли преодолеть негативные факторы и прервать замкнутый круг.

Водолей

Водолеи 12 августа будут нести ответственность за свои предыдущие поступки, кто-то с них обязательно спросит. И им рекомендуют признать неизбежность этого процесса.

Рыбы

У Рыб наступает период противоречий. К сожалению, не все будут поддерживать их мнение, что может спровоцировать мелкие конфликты.

Ранее тарологи составили гороскоп до конца текущей недели, и оказалось, представителям двух знаков Зодиака стоит готовиться к худшему.

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