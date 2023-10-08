Астрологи назвали один знак Зодиака, которому очень повезет в коридор затмений, с 14 по 28 октября. Счастливчиком этого периода будет Телец.
Гороскоп карьеры
Во-первых, у них появятся новые возможности для реализации своих целей. Вселенная будет способствовать тому, чтобы вы наконец-то достигли того, о чем давно мечтали. На вашем пути будут встречаться люди, которые с радостью вам помогут. Однако в общении с ними стоит быть осторожными. Лишняя эмоциональность может негативно сказаться на ваших отношениях.
Любовный гороскоп
Успех вас будет преследовать и в личной жизни. Если вы долго не могли выяснить с партнером, куда вам двигаться дальше, то уже в октябре вы сможете найти точки соприкосновения. А если вы последнее время были без пары, то можете встретить свою судьбу.
Совет Тельцам
В целом Тельцам рекомендуется идти по зову сердца и доверять интуиции. Не всегда холодный разум способен сделать нас счастливыми, иногда стоит и поддаваться эмоциям.
Напомним, у пяти знаков Зодиака наступает "черная" полоса.