Коридор затмений начался 17 сентября.

Коридор затмений — это время, когда вселенная проверяет на прочность и расставляет всё по своим местам. Для некоторых знаков этот период может стать настоящим испытанием. Если в ближайшие дни вы чувствуете внутренние потрясения или внезапные изменения, это влияние космических сил.

Овен

Для Овнов этот коридор затмений станет моментом, когда привычные схемы действий перестанут работать. Ожидайте испытаний в карьерной сфере: возможно, придется отказаться от давно обдуманных проектов или столкнуться с критикой начальства. Ключ к преодолению трудностей — умение слушать других и корректировать планы.

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Рак

Ракам коридор затмений затронет эмоциональную сферу. Старые раны могут вскрыться вновь, особенно в отношениях с близкими. Важно не реагировать импульсивно, а задуматься о том, что именно вызывает такие чувства. Избегайте драм и попробуйте найти баланс между личным и профессиональным.

Весы

У Весов этот период пройдет под знаком выбора. Внешние обстоятельства заставят пересмотреть отношения с партнерами или изменить приоритеты. Будьте готовы к неожиданным поворотам в личной жизни. Это время требует от вас решительности, но будьте осторожны с обещаниями.

Скорпион

Скорпионов ждут перемены в финансовой сфере. Возможны неожиданные расходы или утраты, которые заставят пересмотреть свои стратегии в обращении с деньгами. Не рискуйте в инвестициях и избегайте споров по поводу ресурсов — это может привести к потере важных связей.

Козерог

Для Козерогов коридор затмений станет испытанием на прочность в профессиональной сфере. Неудачи на работе могут вызвать разочарование, но это хороший повод пересмотреть свои цели. Задумайтесь, не пора ли поменять направление или начать что-то новое? События заставят вас выйти из зоны комфорта.

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