Астроэксперт говорит, что до конца 2022 года активные военные действия утихнут, будут победы, но не окончательные.

Известная экстрасенс Рубина Цыбульская спрогнозировала судьбу Украины на 2023 год. Она также рассказала, когда закончится война.

"Время будет тяжелое, сложное. Темные, холодный, суетливый, но не пустой будет 2023 год. Народ постепенно выйдет из того застоя, который наблюдается сейчас", - отметила астроэксперт в интервью YouTube-каналу Конкурент TV.

По ее словам, страна будет постепенно восстанавливаться. Люди вернутся в прежнее русло, будут работать, активироваться.

"Самое страшное, что было в жизни украинцев, оно останется в 2022 году", - говорит Цыбульская.

Также Рубина дала, что ждет вообще Украину в будущем. Она заявила, что наша страна будет долго восстанавливаться. "Самое страшное - каждому придется рассчитывать только на себя", - прогнозирует экстрасенс.

Астроэксперт, отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине, отметила, что до конца 2022 года активные военные действия утихнут, будут победы, но не окончательные.

"Военные действия "перекочуют" и на следующий год. На каких-то оккупированных территориях они будут продолжаться... Весна 2023-го года многое подытожит... Мы будем уже меньше бояться, а также будут победы", - прогнозирует экстрасенс.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская сделала прогноз по войне и рассказала, как она завершится. Она говорит, что Украину ждет победа. Но, к сожалению, сроков этого радостного события таролог не озвучила.

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