Каждому украинцу, который второй год живет в состоянии тревоги, хочется знать, когда закончится война между Россией и Украиной.

Вряд ли существует человек, который не знает болгарскую ясновидящую Вангу - человека, который предсказал многие события, и не оставил ни одного дневника. Ее пророчества записывали помощники, поэтому сейчас предсказания Ванги собирают по крупицам.

Предсказания Ванги на 2024 год - список

Все предсказания Ванги так или иначе сбыться не могут - на этом ясновидящую уже несколько раз "поймали" внимательные исследователи ее слов. Одни обвиняют предсказательницу во лжи, а другие говорят о том, что ее прогнозы могли быть неверно истолкованы. Тем не менее, предсказание Ванги есть, и вполне вероятно может сбыться.

Посмотрим, какое предсказание Ванги на 2024 год сбудется на самом деле:

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глобальный всемирный военный конфликт;

значительное уменьшение населения Земли;

единое мировое правительство;

дефицит продуктов и лекарств;

вспышки серьезных заболеваний и эпидемии;

смерть президента США от тяжелого недуга;

экономический кризис в Европе;

прорыв в области квантовой физики;

изобретение препаратов от, на данный момент, неизлечимых болезней.

Предсказание Ванги про войну - одно из самых популярных, о нем говорят даже политологи, так как сейчас, в начале 2024 года, ясно, что военные конфликты будут идти во многих странах, как и гражданские войны.

Когда закончится война в Украине - точная дата по мнению Ванги

Многие эзотерики пытаются давать свои прогнозы по поводу конца войны, но когда закончится война в Украине - астрологи достоверно определить не могут. Предсказания Ванги про Украину, по большей части, касаются военных действий. Провидица считала, что война продлится не дольше двух лет - значит, точная дата окончания боевых действия - 2024 год.

Однако, предсказание Ванги о войне не окончилось только обозначением временного промежутка - ясновидящая сказала, что признак окончания войны - "на трон взойдет Восьмой". Кто такой этот восьмой, точно ли это президент одной из стран или, может быть, дело не в очередности правителей - никто не знает. Скорее всего, предсказание Ванги про Украину не стоит воспринимать буквально - она часто использовала аллегории и метафоры, поэтому ее слова лучше воспринимать абстрактно.

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