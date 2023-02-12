Также астрологический эксперт дал несколько советов украинцам, самый важный - не дать загнать себя в тупик.

Экстрасенс Каин Крамер дал прогноз по окончанию войны в Украине. Он уточнил, что речь идет о прекращении боевых действий и выходе ВСУ к границам 1991-го года.

В интервью YouTube-каналу PeopleLife он заявил, что это не произойдет так быстро, как бы всем украинцам хотелось. Он не уверен, что это может случиться в 2023-м году.

"Я думаю, в этом году этого все-таки не будет, к сожалению. Что-то такое возможно уже в следующем году, скорее всего", — говорит экстрасенс. Он отметил, что этот прогноз не совсем точный, ведь все может меняться, все зависит от помощи западных партнеров Украине.

Крамер дал также советы украинцам: самый важный - не дать загнать себя в тупик. Он добавил, что мы должны уметь балансировать и подстраиваться под те события, которые диктует жизнь. Экстрасенс сделал расклад Таро, который показал, что гражданам Украине осталось немного потерпеть, скоро наступит спокойствие.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в 2023-м, и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта. По его словам, война в Украине продлится еще два года.

Вас также могут заинтересовать новости: