Астроэксперт не исключает, что война против Украины продлится годами.

Экстрасенс Сергей Кобзарь ответил на вопрос, который беспокоит всех жителей Украины, - когда закончится война, подло начатая Россией.

Своим прогнозом он поделился в интервью YouTube-каналу Алины Доротюк.

Журналистка спросила, видит ли Кобзарь какую-то конечную дату этих кровопролитных событий, придется ли украинцам жить десятилетиями под обстрелами ракет, под периодическими наступлениями РФ.

"Если мы пофантазируем, что у нас есть стена какая-то, мы закрылись, мы живем относительно похожей жизнью к тому, которая была... Мой прогноз - это минимум 3 года. В общем, я думаю, лет 5", - спрогнозировал экстрасенс сроки завершения войны в Украине.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов в проекте "Как ты?" ответил на вопрос ведущего Григория Решетника, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где-то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует экстрасенс.

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