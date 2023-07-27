Украина идет к победе, уверен Роман Шептицкий.

Украина обязательно освободит все свои территории. Однако, освобождение земель до границ 1991 года может затянутся на три года, спрогнозировал экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, вскоре ли украинцы вернутся к своим территориям, он ответил: "Да, потому что мы идем к победе. Путь к ней будет происходить в два этапа. Во-первых, это освобождение наших территорий, возвращение к границам до полномасштабного вторжения. Это уже очень большая победа".

Что же касается освобождения остальных территорий, то, по мнению Шептицкого, этот процесс может затянуться от года до трех:

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"Однако это зависит от многих факторов, поэтому стопроцентно сказать по датам пока не могу. Это же касается продления военного положения. Возможно, ближе к следующей весне его отменят".

"Еще одна победа - освобождение Запорожской АЭС. Шансы высоки, однако будущее часто переписывается высшими силами, поэтому сценарии могут меняться. Нам нужно больше объединяться в энергетическом плане, тогда быстрее придем к победе", - добавил он.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что война в Украине специально растягивается, а влияет на это Джо Байден, который мечтает выиграть на президентских выборах в Америке.

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