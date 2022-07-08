Все мистические силы переходят на сторону украинцев, уверен эксперт.

Начиная с 7 июля, праздника Ивана Купала, который является очень сильным днем, когда сили и мистические вибрации украинцев активизируются и переходят на нашу сторону, начинается отсчет окончания войны.

Такое мнение высказал экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эфире "Ранок з Україною".

"С этого дня начинается отсчет окончания войны - она идет на убыль. Более того, мне приснилась просто невероятная сила, которая указывала на то, что весь этот ужас скоро закончится", - поделился экстрасенс.

По словам Гордеева, именно с 7 июля активизируется вся наша ярость и нечисть, которая способна уничтожить врага.

"Я бы советовал осторожничать этим оккупантам, ведь наши темные силы им не рады, и они начинают выводить их в леса. А вы должны знать, что нельзя находиться в лесу малодушным", - отметил эксперт.

Ранее карпатская мольфарка рассказала о горячей фазе битвы за Украину и выразила уверенность, что мы вернем все свои территории, в том числе и Крым.

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