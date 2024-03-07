По словам Пасынковой, уже готовится определенный договор.

Экстрасенс Яна Пасынкова рассказала, что 2024 год будет переломным для украинцев. По ее словам, уже готовится какой-то договор о прекращении войны в нашей стране.

Однако, как сказала эксперт на своем YouTube-канале, эти договоренности не очень хорошие для Украины.

"Как звучат договоренности? Они звучат пока так, что с одной стороны вы перестаете защищать какую-нибудь территорию, а вместо этого прекращается нападение. Мягко говоря, плохие договоренности", - отметила Пасынкова.

Она добавила, что в любом случае в этом году в Украине наступит мир.

"В каком виде это будет, мировое соглашение или договоренности, о которых я говорю уже несколько месяцев – мы с вами это увидим. Насколько это будет классный план для нас с вами, для нашего безопасного будущего? Нет, не будет. Пока что с этими договоренностями. Но этот год – переломный для нас с вами", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее мольфар рассказал, будут ли военным платить по 200 тысяч гривень.

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