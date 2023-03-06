По словам Тимощук, из этих городов лучше выехать.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, над какими городами нависла опасность. По ее словам, Россия может наносить удары по жилым домам, поэтому лучше себя обезопасить и переждать это время в другом месте.

В зоне риска оказались Мелитополь, Запорожье, Днепр, Чернигов, Кривой Рог, Житомир.

Как сказала Тимощук на своем YouTube-канале, в этих городах будут провокации, враг может наносить удары по жилым домам, поэтому людям лучше уехать в более безопасное место.

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"Будут какие-то провокации на атомной станции в Запорожье. Карта "3 Мечей" - это минимум три сильных "прилета", могут быть по жилым домам. Если есть возможность обезопасить свои семьи, нужно об этом подумать", - сказала Тимощук.

Она добавила, что оккупанты будут пытаться зайти в Харьковскую область, а за Северодонецк, Новую Каховку и Бахмут будет сильная борьба.

Напомним, ранее астролог Владимир Бадиян назвал точный месяц окончания войны в Украине.

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