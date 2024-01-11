По словам Урануса, до середины февраля нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Астролог Дмитрий Уранус составил гороскоп для Украины на ближайшее время и выяснил, что нас ждет. По его словам, ситуация в стране будет очень напряженной до 10 февраля.

"Сегодня произошло Новолуние в Козероге, рядом с планетой Плутон, в 8 разрушительном астрологическом секторе карты лунации для Киева. Данная карта дает для Украины тяжелый прогноз на ближайшие 30 дней, до 10 февраля. Это плохое время для финансово-экономической ситуации, а также грозит усилением масштабных ударов и множеством разрушений в стране. Нужно продержаться этот месяц", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

Он добавил, что враг может нанести удар по энергетическим объектам в Украине во время точного соединения транзитных Луны и Плутона. Это соединение состоится утром 12 января. Время влияния аспекта с 3 ночи до 6 утра включительно.

Видео дня

"Исходя из астрологического символизма планет, нужно уделить особое внимание защите атомных электростанций, трансформаторов и других энергетических объектов, связанных с влиянием планеты Плутон. Также возможны большие разрушения в жилом секторе, так как жилыми зданиями управляет Луна", - добавил астролог.

Если учесть приближающуюся вторую волну сильных холодов в ближайшие 2-3 дня, то, продолжил эксперт, вероятность ударов становится еще большей.

"По регионам есть опасность для Киева, Запорожья, Днепра, Павлограда, Харькова, Хмельницкой области. А также для Одессы, Николаева, Черкасс. Предварительно хочу сказать, что следующий опасный аспект будет наблюдаться около 18 января, когда транзитный Марс пройдет по Урану карты Украины. Не игнорируйте сигналы тревоги! Берегите себя", - подытожил Уранус.

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, когда ВСУ погонят оккупантов взашей.

Вас также могут заинтересовать новости: