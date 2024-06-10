Астролог назвал окончательный год, когда в Украине наступит мир

По словам Росса, 2025 год станет решающим.

Астролог Влад Росс рассказал, что 15 и 16 июня будет хорошее расположение планет, благодаря чему в Швейцарии, во время Саммита, будет заложено начало мира.

Эксперт уверенно говорит, что полномасштабная война в Украине закончится в 2025 году.

"Всегда, прежде чем когда война заканчивается, политики собираются. Это что-то вроде Тегеранской конференции 1943 года (тогда там разрабатывалась концепция борьбы против Третьего Рейха)", - сказал Росс в комментарии ТСН.

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Он добавил, что не стоит бояться ядерного оружия, потому что Россия все равно его не применит. А вот ВСУ, продолжил астрологов, могут нанести сокрушительный удар по стране-агрессору, уничтожив Крымский мост.

"Что касается 2024 года, если сложить эти цифры, то получится 8. Это год поворотов и непредсказуемых событий. А 2025 год, если сложить эти цифры – в сумме выходит 9. Девятка символизирует окончание нумерологического цикла, завершение цикла противодействия, конфронтации. В 2025 году война может заморозиться, перейти в фазу донбасского противостояния. Возможно, война совсем не закончится, но превратится в вялые перестрелки. В России будет переворот, одна башня Кремля разрушит другую, россияне захотят снять санкции и вернуть нам все. Крым могут вернуть не сразу, а в течение нескольких лет. Украина в конце этого года может заблокировать Крым, превратить его в остров. Я знаю, что в июне есть все шансы уничтожить Крымский мост", - говорит Влад Росс.

Напомним, ранее мольфар Макс Гордеев рассказал, какая ситуация будет с электроэнергией в Украине и когда можно ждать восстановления света.

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