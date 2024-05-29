По словам Росса, 2025 год станет переломным для нашей страны.

Астролог Влад Росс назвал дату, после которой ситуация в Украине изменится в лучшую сторону. По его словам, это будет переломный момент, который приведет нас к победе.

"Я вижу, что замораживание конфликта начнется после ретроградного Марса. Марс руководит войной. 6 декабря 2024 он станет ретроградным. Эта его ретроградность будет продолжаться символически до 24 февраля 2025 года. Но попытки договориться завершатся 6 декабря 2024 года", - сказал Росс в комментарии ТСН.

Он добавил, что говорить об окончательной победе Украины над российской агрессией можно будет только после переворота в Москве.

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А пока, продолжил астролог, будет не самый легкий период. Росс считает, что ситуация на фронте будет только накаляться.

"В июне будет очень жесткая и сложная ситуация на фронте. Никакого "олимпийского" перемирия я не вижу. Напротив, кровожадный Марс вошел в знак Овна. Будет разрастаться горячая атмосфера", - говорит астролог Влад Росс.

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