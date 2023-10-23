По словам Влада Росса, в октябре и ноябре у ВСУ будут большие успехи.

Астролог Влад Росс на своем YouTube-канале рассказал, что октябрь и ноябрь 2023 года будут одними из самых успешных месяцев для ВСУ. Именно в этот период, по его словам, наступит конец оккупантам.

"Я думаю, что после атаки ХАМАС на Израиль, ФРГ решится и передаст Украине ракеты Taurus и ВСУ смогут разрушить Крымский мост, что стане началом конца оккупантов", - говорит Росс.

Кроме того, он сказал, что в конце октября - начале ноября мы увидим неожиданную развязку на южном фронте. По его словам, ВСУ сделают так, что у РФ просто не будет возможности отражать атаки в конце осени.

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Речь, продолжил Росс, не только об освобождении Запорожской и Херсонской областей, но и о том, что ВСУ смогут доставать и до других временно подконтрольных России территорий.

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По словам Влада Росса, в ноябре мы можем окружить Курдюмовку и Горловку. Также можем продвинуться в Донецке. Также, как говорит Росс, есть шанс освободить Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, в конце осени стоит ждать "бавовны" в России, заключил астролог.

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