По словам Росса, у нас есть шанс освободить Запорожскую и Херсонскую области.

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие успехи будут у Вооруженных сил Украины в ноябре и могут ли они освободить какие-то территории.

По словам эксперта, в ноябре мы можем окружить Курдюмовку и Горловку. Также можем продвинуться в Донецке.

"Мы можем очень неожиданно туда войти. Если РФ потеряет Донецк, то это примерно так же, как потерять Крым. Вся кампания по освобождению Донбасса просто разрушится в одночасье. Затем мы выйдем на Чонгарский мост и разрушим железные дороги и мосты", - говорит Росс.

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Также, как говорит Росс, есть шанс освободить Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, продолжил астролог, в конце осени стоит ждать "бавовны" в России. Он говорит, что уже сейчас подготавливаются "Нептуны", они смогут достать даже до Урала.

"Вскоре наши ракеты будут достигать "Уралвагонзавода" и будут лететь на Урал. Уже подготавливаются наши "Нептуны". И важно то, что будет внезапное разрушение аэродрома под Мурманском. Для россиян это будет очень неожиданно, как и тогда, когда мы разрушили их аэродром под Псковом", - говорит эксперт.

Напомним, ранее астролог назвал города, на которые вскоре обрушится беда.

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