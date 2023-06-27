По его словам, это может произойти уже в ближайшее время, если ликвидируют Путина.

Астролог Влад Росс рассказал, что есть два сценария окончания войны в Украине - оптимистический и пессимистический.

В интервью УНИАН он сказал, что полномасштабная война могла закончиться уже на днях, когда Евгений Пригожин пошел на Москву. Но этого не произошло из-за того, что он развернулся. Однако ближайшие несколько месяцев будут благоприятными для того, чтобы это все уже закончить. Главное, как говорит Росс, ликвидировать Владимира Путина.

"Звезды говорят, что июнь, август, сентябрь и октябрь будут благоприятными для того, чтобы все это закончить. Дальше у Путина нет шансов пережить этот год. Поэтому война может закончиться в любой момент", - сказал астролог.

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Он добавил, что есть и другой сценарий развития событий:

"Самый мрачный мой прогноз по окончанию полномасштабной войны - конец весны-начало лета следующего года, если каким-то образом у власти будет находиться двойник диктатора".

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал месяц окончательного переворота в России. По его словам, это может произойти уже в августе 2023 года.

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