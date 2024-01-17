По ее словам, в этом году возможна заморозка.

Все украинцы надеятся, что окончание полномасштабной войны наступит в 2024 году. Однако астролог Яна Тимощук убеждена, что в этом году может быть пауза, но на полного прекращения боевых действий ждать не стоит.

"В 2024 году будет определенное перемирие. То есть массированных ракетных атак не предвидется", - отметила астролог в комментарии УНИАН.

Если говорить о полном окончании большой войны, то оно может наступить только в 2026 году, продолжила Тимощук.

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Она говорит, что через два года Украина зайдет в нумерологический код 6, который принесет нам аркан "Влюбленные".

"Украина получит наслаждение, партнерство, любовь... Многие люди смогут встретиться и увидеть друг друга. Уже могут быть открыты границы или свободными станут перелеты", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог предрекла новую войну в Украине в 2024 году. По словам Яны Тимощук, война перейдет в "цифру". Стоит опасаться хакерских атак, потому что они будут очень мощными.

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