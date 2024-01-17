По ее словам, война перейдет в "цифру".

Астролог Яна Тимощук предвидела, что в 2024 году в Украине созреет новая война. Однако, она будет не на фронте, а в "цифре". Детальнее - читайте далее.

По ее словам, опасаться стоит хакерских атак, потому что они будут очень мощными.

"Война перейдет в "цифру" - может лечь банковская система, мобильные операторы, компьютерные вирусы", - сказала астролог в комментарии УНИАН.

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Она добавила, что в этот период будут серьезные ограничения:

"Важно не уйти в какое-то рабство, потому что будут серьезные ограничения. Например, люди не смогут снять определенную сумму денег, а смогут снять то, что им позволят".

Также она добавила, что в этом году у Украины 4 аркан, что по картам Таро означает "Императора". Он повлияет на все, что касается контроля, власти, дисциплины, стабильности, безопасности...

"Если говорить об архитипе страны, то человеку будет хотеться это все получить. Поэтому могут быть изменения внутри страны", - добавила эксперт.

Напомним, ранее таролог рассказала, когда и как закончится война в Украине. По словам Ирины Клевер, 2024 год может стать последним, когда в Украине будут идти боевые действия.

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