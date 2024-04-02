После окончания войны встанет вопрос о возвращении Донбасса и Крыма, говорит астролог.

Астролог Алексей Кириченко сделал новый прогноз по окончанию войны в Украине. По его словам, уже в этом году украинцы заживут мирно и забудут о боевых действиях.

Как он рассказал на YouTube-канале "Астро Мир", горячая фаза войны завершится в мае 2024 года. Однако полное прекращение огня стоит ждать не раньше лета.

По его словам, предшествовать этому будут договоренности Украины и России о мире.

Что касается возвращения оккупированных территорий, в том числе Донбасса и Крыма, то под контроль Украины они вернутся не раньше 2025-2026 годов.

Кроме того, Кириченко говорит, что диктатор Владимир Путин ослабит давление на россиян, благодаря чему они сами смогут принимать некоторые решения.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы дали прогноз на апрель 2024 года и рассказали, что нас ждет в этот период, с какими сложностями мы можем столкнуться, и о том, какие победы нас ждут в этом месяце.

По их словам, в апреле произойдет несколько переломных для Украины событий.

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