По словам Урануса, с каждым годом у нас будет больше шансов на победу.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз относительно окончания войны в Украине. По его словам, в 2023 году активные боевые действия не прекратятся, в 2024-м будет больше шансов на успех, но полное прекращение войны стоит ожидать не раньше 2026 года.

"Война не закончится в 2023 году, я думаю, это и так всем понятно. Из-за постоянных задержек с поставками необходимых видов вооружений мы теряем время и пропускаем благоприятные возможности. До декабря 2023 года - это время тяжелых боев на территории южной части Украины и под Бахмутом. Какое-то решающие событие на южном фронте будет в октябре-ноябре", - написал Уранус.

Он добавил, что зимой может потребоваться дополнительная мобилизация для ведения боевых действий в 2024 году. Следующий год, как продолжил астролог, будет более успешным для Украины.

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"Скорость освобождения захваченных территорий увеличится, начиная со второй половины апреля 2024 года. В это же время начнет расти процент вероятности успешного окончания войны. Но весной 2024-го он будет небольшой, около 35%. Это связано с тем, что весной исчезнет только одна из астрологических причин тяжелой войны и больших потерь (распадется соединение прогрессивного Меркурия с натальным Марсом в карте независимости Украины)", - говорит эксперт.

А вот процент вероятности значительных военных побед может вырасти до 70% только осенью следующего года. После Дня независимости Украины распадется второй фактор войны - старый соляр 2023-го. Но и это, как говорит астролог, не будет освобождение всех захваченных территорий.

"В текущей солярной карте Украины, которая действует с 24.08.2023 по 24.08.2024, есть аспект, который не даст закончиться войне в период ее работы. Этот аспект - Марс соляра в соединении с Марсом карты Украины. Окончание активных военных действий может быть только во время работы соляра следующего года, начиная с 24.08.2024 по 24.08.2025. Вероятность окончания войны и освобождения всех территорий достигнет 90% только весной-летом 2025 года, а 100% вероятность будет только в 2026 году", - подытожил Уранус.

Напомним, ранее экстрасенс назвал год, когда Украину перестануть "накрывать" ракетами.

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