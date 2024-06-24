Астролог назвал месяц и год, когда в Украине точно наступит мир

По словам Росса, победа Украины уже близко.

Астролог Влад Росс назвал точный период, когда в Украине наконец наступит мир. По его словам, в это время закончатся все боевые действия в нашей стране.

Как рассказал Росс, второй саммит мира состоится уже в октябре этого года. На нем будут обсуждать прекращение войны.

"Этот саммит мира будет и он будет в этом году, он планируется именно на этот взрывоопасный октябрь, где будет происходить дьявольское солнечное затмение. С одной стороны, там может "пахнуть" миром, а с другой стороны может неожиданно развязаться и Третья мировая война", - добавил Росс.

Он добавил, что главное сейчас - пережить июль 2024 года, он будет нелегким, но ключевым.

"Происходит очень мощное соединение Марса и Урана. Марс это планета боевых действий, а Уран - неожиданных ситуаций, вблизи 15 июля - с 10 по 20 июля - может происходить что-то ужасное. Это может быть неожиданно применено какое-то оружие, не дай Бог, чтобы оно было тактическим ядерным. Но в любом случае вулканы, землетрясения, стихийные бедствия, ураганы – вот это в июле я вам обещаю", - подытожил астролог.

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