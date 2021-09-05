7 сентября в 03:52 жители Земли будут наблюдать интересное астрологическое явление

Новолуние в августе 2021 астрологи называли "черным". Первый месяц осени ознаменуется появлением на небе новой, уникальной, Луны. Происходит это из-за образования Большого Тригона - аспектной фигуры. Специалисты утверждают, что такое положение звезд на небе - наилучшая возможность для реализации собственных планов.

Ранее мы предлагали вам изучить лунный календарь на сентябрь 2021, чтобы все, задуманное вами, осуществилось, обретая поддержку небесных тел.

Когда новолуние в сентябре 2021 - дата

7 сентября 2021 года в 03:52 по Киеву на небе взойдет новая Луна. Находиться она будет в знаке Девы. На вершине Тригона будет располагаться соединение восходящего Лунного Узла и Черной Луны в знаке Близнецов.

Что можно делать в новолуние 7 сентября

Считается, что новолуние, как и полнолуние, чревато для людей отсутствием энергии, перепадами настроения и апатией. В сентябре всё сложится иначе - Меркурий и ретроградный Сатурн, которые будут взаимодействовать с вершиной Тригона, направят многих людей к активным действиям. Сейчас, как никогда, с успехом решатся проблемы из прошлого и возникнет фундамент для будущего, если вы сможете взять ответственность на себя.

Кроме того, период новолуния - удачное время для смены места жительства и путешествий. Также можно выходить замуж. В целом, любые начинания новая Луна в сентябре приветствует и поощряет.

Что нельзя делать в новолуние 7 сентября

Читайте такжеГороскоп на 5 сентября: что завтра ждет все знаки ЗодиакаВы можете смело переезжать или отправляться в отпуск, а вот менять работу не рекомендуется. Укреплять отношения посредством свадьбы или совместного жительства можно, заводить новые знакомства - нет.

Астрологи не советуют в этот период кардинально менять внешность (стричься, окрашивать волосы), проводить крупные финансовые операции или начинать масштабный ремонт дома.

Новолуние в сентябре 2021 - гороскоп для знаков Зодиака

Овен

Звезды рекомендуют больше времени уделять работе. У вас все получится, если научитесь планировать свой график. Если продолжаете откладывать важные дела "на потом", заканчивайте с этим. То же самое касается и здоровья, при малейших недомоганиях обращайтесь к врачу.

Телец

Время расстановки приоритетов. Внимания будут требовать все сферы жизни, придется выбрать наиболее значимые. Одинокие Тельцы могут встретить интересного человека. Если собираетесь на отдых, выбирайте безопасные локации.

Близнецы

Новолуние предвещает финансовые потери, поэтому лучше отказаться от любых операций с деньгами. Стратегическое планирование - не ваша сильная сторона сейчас. Лучше сместить вектор в сторону дома и семьи ради налаживания взаимоотношений.

Рак

Наиболее удачным будет это время для тех представителей знака, деятельность которых связана с коммуникациями. Старайтесь больше общаться, укреплять связи, находить новых знакомых и прислушиваться к мнению более опытных людей. Это поможет вам в будущем.

Лев

Огненным Львам стоит обратить внимание на свою профессиональную сферу. Период новолуния поможет вам не только заработать денег, но и подняться по карьерной лестнице. Приложите для этого максимум усилий.

Дева

Звезды рекомендуют прислушиваться к своему и сердцу и поступать так, как чувствуете. Не забывайте структурировать информацию вокруг себя - сначала прописывайте план, а затем приступайте к решительным действиям.

Весы

В период новолуния Весам следует отдохнуть, чтобы набраться сил. Накопленная энергия поможет вам уверенно идти к своим целям. Если проигнорировать совет, можно вскоре столкнуться с эмоциональным выгоранием.

Скорпион

Готовьтесь к серьезным переменам в жизни. У многих Скорпионов укрепится связь с родными, не стесняйтесь просить у них помощи или совета. Учитывайте, что новолуние принесет вам события, на которые нужно будет реагировать быстро и трезво.

Стрелец

Стрельцы получат возможность вовсю продемонстрировать свое умение контролировать эмоции. Смотрите на вещи реально, руководствуйтесь логикой. Такой подход приведет к карьерному росту и обретению желаемого социального статуса.

Козерог

Вы устали и в период новолуния вы абсолютно точно это ощутите. Отправьтесь на природу, пока тепло, больше времени проводите на воздухе. Если хочется новых знаний - не отказывайте себе, в дни новой Луны звезды рекомендуют Козерогам наполнять себя информацией.

Водолей

Представители воздушного знака могут стать жертвами импульса. Вам непросто будет держать под контролем минутные порывы, даже если вы осознаете последствия. Научитесь искать баланс и выбирать наиболее разумный способ решения ситуаций.

Рыбы

Астрологи рекомендуют вам быть более открытыми по отношению к окружающему миру. Выстраивайте комфортные взаимоотношения со знакомыми и коллегами. Новолуние - подходящий период, чтобы проводить больше времени с семьей.

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Автор: Кристина Кащавцева