Новолуние во втором месяце лета наступит в знаке Рака - в это время советуют прислушиваться к своей интуиции.

Июльское новолуние 2024 пройдет под знаком Рака. Это время, эмоционально нестабильное с одной стороны, идеально подходит для того, чтобы понять свои намерения и куда вам двигаться дальше. Главное - не пропустить подсказки интуиции. Что еще нужно делать в этот период, чего лучше избегать и для кого новолуние станет особо удачным периодом - расказываем в материале.

Когда новолуние в июле 2024 года - точное время

Ночь новолуния - одна из самых темных и самых звездных. В это время на небе не будет Луны, освещающей путь, но в наступившей темноте опустится завес между подсознанием и сознанием.

Июльское новолуние наступит 6 июля в 01:57 по киевскому времени (22:57 GMT). Оно пройдет под покровительством водного знака Рака. Видео дня

Новолуние в Раке - в чем его особенность

Астрологи отмечают, что новолуние в Раке - это время вдохновения, когда открывается портал к нашей высшей интуиции, время, полное эмоциональных переживаний и глубокого самоанализа. Энергия Рака учит нас глубоко чувствовать - побуждает сбросить "броню" и позволить себе прочувствовать каждую эмоцию, энергетический сдвиг и физическое ощущение. Это хорошее время, чтобы понять свои намерения, что мешает вам двигаться и куда направлять свою энергию.

Новая Луна в Раке связана с получением информации от интуиции. Помните, что наша интуиция - чрезвычайно эффективна и дает ответы на вопросы очень быстро, но если быть невнимательным, то их можно пропустить.

Также Рак всегда выступает за семейные ценности и исполнение желаний.

Новолуние в июле астрологи называют особенно благоприятным временем для пяти знаков Зодиака. У Раков появится возможность наладить отношения с теми, с кем они были в ссоре, а у Скорпионов - благодаря сложившимся обстоятельствам переосмыслить свои цели. Овны в новолуние получат новый стимул к действию, а Львы смогут удачно использовать это время для самовыражения и проявления своей уникальности. Козерогам новая Луна подарит силу и энергию для достижения новых целей - пусть с головой ныряют в свою работу.

Тем не менее, отмечают астрологи, пользуясь благосклонностью ночного светила, следует помнить об общих рекомендациях в это время.

Что нельзя делать в новолуние в июле

Новолуние влияет на человека в течение нескольких дней, в июле - с 4 по 8 число месяца. Так как энергия Луны в это время очень слабая, то некоторые люди в это время могут чувствовать упадок сил, непонятную уязвимость, апатию, а также с легкостью поддаваться эмоциям, которые, в свою очередь, спровоцировать неприятные ситуации. Поэтому астрологи считают время новолуния не очень благоприятным и оветуют воздержаться во время него от ряда вещей.

Чего нельзя делать в новолуние:

начинать что-либо новое, особенно важные проекты - перенесите их на пару дней;

вступать в споры, конфликты - эмоциональные всплески в это время вне контроляя и можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть;

брать в долг, делать крупные покупки, инвестиции, играть в азартные игры;

планировать хирургические вмешательства (если они не срочные);

физически переутомляться, переедать, употреблять алкоголь - есть риск отравления или аллергической реакции;

отправляться в дальнюю дорогу.

Следует стараться всячески избегать плохого настроения и слишком критического отношения к себе, так как можно легко впасть в депрессию. Также во время новолуния, как правило, ничего не сажают на участке.

Что можно делать в новолуние в Раке

Новолуние - плохое время для начинаний, но хорошее для анализа, мечтаний и составления списков задач. Новолуние в Раке, как уже говорили, идеально подходит для самоанализа и личностного роста, а интуиция поможет переосмыслить свои ценности и цели.

Что нужно делать в новолуние в Раке еще:

закончить текущие дела - это поможет вам с легким сердцем начинать новы на растущую Луну;

миритья и прощать обиды;

отдавать долги;

начинать цикл физических упражнений, садиться на диету.

Старайтесь также в это время внимательно относиться к близким людям и не позволяйте эмоциональным "качелям" испортить ваши отношения с ними, а также не поддавайтесь таким увствам, как злость и скупость.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июль 2024 с удачными и неудачными днями.

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