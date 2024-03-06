Новолуние в марте произойдет в знаке Рыбы и снова будет суперноволунием - спутник Земли приблизится к планете максимально близко.

Первое новолуние весны 2024 - снова суперноволуние. Как и в феврале, Луна в день новолуния будет находиться в самой близкой к Земле точке, но в этот раз событие произойдет в знаке Рыбы. Когда взойдет молодой Месяц и чего ожидать в это время - читайте в материале.

Новолуние в марте 2024 - точное время и особенности

Новолуние в первом месяце весны будет, как уже говорили, схожим с февральским. Это будет суперноволуние, во время которого Луна максимально приблизится к Земле. Если бы это произошло в момент полнолуния, то спутник нашей планеты выглядел бы больше и ярче, чем обычно. Но поскольку это событие произойдет во время рождения новой Луны, то мы не увидим такого вау-эффекта, хотя и почувствуем его воздействие.

Новолуние наступит 10 марта в 11:00 по Киеву (09:00 UTC).

Всего в 2024 году произойдет серия из трех суперноволуний подряд. Первое произошло 9 февраля, два других - 10 марта и 8 апреля.

Суперноволуние в Рыбах и его влияние

Новолуние в Рыбах - это время мечтательности, воображения, таинственности и красоты. Поскольку Солнце и Луна соединяются в мутабельном водном знаке, то это вызовет эмоциональный отклик, заставит почувствовать себя более чувствительными к другим, стать более сострадательными. Есть вероятность, что эмоциональная глубина Рыб может захлестнуть с такой силой, что захочется нырнуть в океан, спуститься в кроличью нору или затеряться в облаках - эффект будет головокружительным и захватывающим.

В то же время Уран, имеющий свойство будоражить и вносить искру страсти, будет находиться в гармоничном аспекте с Луной. Это может привести к американским горкам эмоций в течение дня и непредвиденным обстоятельствам. Поэтому энергию нужно будет заземлить: больше общаться с природой, искусством, музыкой.

Хорошая новость в том, что Уран будет в Тельце - это позволит избавиться от старых привычек и заменить их более здоровой рутиной. Возможно, придется выйти за пределы своей зоны комфорта, но освобождение от прошлого и новые цели позволит почувствовать правильность выбора. Поэтому, как говорит Дори в фильме "В поисках Немо" - "Просто продолжайте плавать".

Что нельзя делать в новолуние

Во время суперноволуния Луна не будет видна на небе, но ее влияние будет очень ощутимо. Есть ряд рекомендаций, чего нельзя делать в новолуние, чтобы благополучно пережить его:

спорить, выяснять отношения;

переутомляться, брать на себя работу сверх нормы;

переедать, увлекаться спиртным;

делать крупные покупки;

подписывать договора, заключать сделки.

Помните, что всякое новолуние - это время думать, но не действовать. Подождите еще пару дней - и сможете смело начинать воплощать задуманное в жизнь.

Что можно делать в новолуние

Новолуние в Рыбах предлагает начать все с чистого листа - обратиться к своему подсознанию и "довериться" пути, разворачивающемуся перед вами. Что произойдет, если вы поверите, что не можете потерпеть неудачу?

Что нужно делать в новолуние:

составлять планы на будущее, мечтать, ставить перед собой цели;

заниматься мeдитaциeй, очищать мысли и тело;

найти время для хобби;

отдать долги, грамотно распределить финансы;

прощать и просить прощение.

Этот сезон Рыб - финальная доработка мира мечты перед началом астрологического Нового года 19 марта, когда Солнце войдет в знак Овна. Кроме того, новолуние в Рыбах - это лунное событие перед началом сезона затмений, то есть, по сути - идеальное время, чтобы поместить свои желания в "бутылку" и отправить их в небесное море.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями по сферам.

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